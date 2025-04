Dayitalianews.com - Pisa, 16enne muore sotto il trattore vicino casa: la tragedia scoperta dal padre

Unaha sconvolto la comunità di Montopoli Val d’Arno, in provincia di, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo. Un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato dalnell’azienda di famiglia, in località Chiecina, tra Tesorino e San Lorenzo.Secondo le prime notizie, ancora in fase di accertamento, il giovane sarebbe morto schiacciatoil, ribaltatosi per cause ancora sconosciute. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che si erano preoccupati per il mancato rientro ae, sarebbe stato proprio ila scoprire il corpo senza vita del figlio e allertare i soccorsi.L’incidente si è verificatoa qualche centinaio di metri dall’abitazione della giovane vittima. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro.