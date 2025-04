Pino sbanca al box office | il documentario sul Mascalzone Latino conquista il primo posto

Leggi su Ildenaro.it

Un successo travolgente per “”, ildiretto da Francesco Lettieri dedicato aDaniele, che hato la vetta del Boxitaliano nel suo weekend di uscita. L’opera, prodotta da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, distribuita da Lucky Red in collaborazione con Netflix e TimVision, continua la sua programmazione in ben 297 sale in tutta Italia oggi, martedì 1 aprile, e domani, mercoledì 2 aprile, in occasione del 70° anniversario della nascita e del decennale della scomparsa del grande cantautore napoletano.“” si configura come un ritratto intimo e inedito di un artista poliedrico, poeta, chitarrista straordinario, amato per la sua autenticità e la capacità di fondere la tradizione napoletana con le sonorità della musica nera, creando un sound unico e rivoluzionario.