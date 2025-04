Anteprima24.it - Pietrelcina, Iadanza: “Sostenere Associazioni e stanziare contributo fisso a Comitato Festa”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Negli ultimi giorni sembrano circolare voci di corridoio, forse messe in giro ad arte, secondo cui la Minoranza sarebbe contraria al finanziamento delledi. Tra queste accuse infondate, si sostiene addirittura che siano state inviate comunicazioni ufficiali (PEC) per bloccare i fondi destinati alle attività associative”. – Così Antonio, consigliere della Minoranza didel gruppo ‘Avanti’, in una nota alla stampa.“Queste accuse – prosegue– sono completamente infondate e strumentali. Da sempre riconosciamo e sosteniamo il grande lavoro dellelocali, in particolare quelle impegnate nel sociale, e siamo favorevoli al loro sostegno economico.È stato volutamente travisato il mio intervento durante l’ultimo Consiglio comunale, dove ho sottolineato che c’è un regolamento comunale specifico in vigore, che prevede la possibilità per ledi richiedere contributi entro il 30 aprile di ogni anno, presentando un piano delle attività e dei costi all’Ente.