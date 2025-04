Dayitalianews.com - Piedimonte Etneo, due giovani tentano la fuga e feriscono un Carabiniere: denunciati

Sono stati attimi di grande agitazione quelli che hanno caratterizzato il tardo pomeriggio di alcuni giorni fa a, quando un servizio di pattuglia stradale, svolto congiuntamente dai Carabinieri delle Stazioni die Linguaglossa, ha avuto esito inaspettato. Durante il controllo della circolazione, i militari hanno denunciato due, un 19enne residente nel comune die un 18enne originario di Riposto.In particolare, nel corso di un posto di controllo in via Filippo Turati, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo due, con alla guida un 19enne die, al suo fianco, un passeggero poi identificato in un 18enne di Riposto. Durante le operazioni di identificazione, uno dei militari percepiva un forte odore, verosimilmente riconducibile a sostanza stupefacente, provenire dall’abitacolo.