Unlimitednews.it - Pichetto Fratin “Puntare sui biocarburanti per il trasporto marittimo, necessaria riduzione emissioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè certamente una fonte importante e crescente didi gas serra – si parla di un 3-4% delledi CO2, di 124 milioni di tonnellate emesse – quindi la necessità di unadelleè molto stringente: dobbiamo fare questo grande sforzo della riconversione e andare ad agire a partire dai”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, alla presentazione delle studio sulla decarbonizzazione delrealizzato da Eni, Fincantieri e Rina, con il supporto di Bain & Company. “, biogas, tutti i carburanti liquidi e gassosi di origine anche non biologica, quelli derivanti dal carbonio sono tanti processi che vanno avanti insieme per arrivare poi all’idrogeno, un fronte che si sta sviluppando in modo molto forte e sul quale confidiamo molto”, ha spiegato il ministro.