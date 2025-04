Ilrestodelcarlino.it - Picchiata e stuprata a Rimini, arrestato il suo aguzzino a Milano

, 1 aprile 2025 –a sangue eda quell’uomo molto più grande di lei, che, vedendola sola e spaesata nel piazzale della stazione di, si era offerto di pagarle una notte in albergo. La vittima è una ragazza affetta da una forma lieve di ritardo mentale, residente in un paese della provincia di Bologna. Il suo presunto violentatore, un 43enne di Augusta (in Sicilia) senza fissa dimora, a distanza di due anni dai fatti, è stato infine intercettato e. Ieri, gli agenti della squadra mobile di, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Drogata edal convivente per anni: per lui braccialetto elettronico Un episodio di una violenza folle e inaudita quello che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe consumato il 14 gennaio del 2023 in un albergo non lontano dalla stazione di