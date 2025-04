Ilrestodelcarlino.it - Piazza del Popolo intitolata a Berlusconi, ma è un pesce d’aprile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 1 aprile 2025 – "Oh madonna, hanno intitolatodela Silvio? Non lo sapevo. Adesso devo andare subito all'anagrafe a cambiare tutti i documenti”. Così questa mattina intorno alle 10,30, sotto i portici del palazzo comunale di Pesaro, una signora che stava uscendo di casa. Lo scherzo del primo aprile Perché lo scherzo del primo aprile, organizzato da Eligio Giuliani, un maestro in questo campo, è perfettamente riuscito. Tutto in regola, anche se c'era qualche particolare che poteva destare qualche sospetto: a guidare la cerimonia di intitolazione, con tanto di fascia tricolore, Giuliani ha chiamato Richard Olivi, per tutti Richard personaggio molto conosciuto in città. L'organizzazione perfetta Comunque una organizzazione perfetta perché un ex dipendente comunale, Mauro Maggiotti, ha provveduto a recuperare un palo con tanto di targa dove sopra è stato apposto il cartello del cambio di casacca della: "Silvio”.