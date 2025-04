Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dello 044% Recordati e Stm in evidenza

Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,44%, Recordati e Stm in evidenza

Leggi su Quotidiano.net

resiste in territorio positivo dopo un'ora di scambi, con l'indiceMib in0,44% a 38.218 punti, poco sotto al valore segnato in apertura. Scende a 112,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,9 punti al 3,81% e quello tedesco di 4,1 punti al 2,69%. In luce(+1,53%), seguita da Stm (+1,26%), che ha sottoscritto un accordo con la cinese Innoscience per rafforzare la tecnologia Gan sulle fette a 8 pollici di nitruro di gallio su silicio. Acquisti anche su Unicredit (+1,2%), Unipol (+1,1%), Generali (+1,1%), e Ferrari (+1%), mentre cedono Pirelli (-0,88%), Italgas (-0,83%), Iveco (-0,66%), Snam (-0,65%), Terna (-0,5%) e Prysmian (-0,44%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Digital Value (+10,43%), Mondo Tv (+8,56%) e Pininfarina (+6,72%).