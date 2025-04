Ilrestodelcarlino.it - Pianti e urla: cinquanta rom ‘assaltano’ il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini

Cesena, 1 aprile 2025 – Per l’ennesima volta alsi sono vissute ore di tensione che hanno messo a dura prova i sanitari. Non si è trattato di un episodio di aggressione e violenza come altre volte, anche recentemente, ma la situazione è parsa subito decisamente fuori dall’ordinario quando, ieri mattina, il reparto di emergenza delè stato letteralmente invaso da decine di persone della comunità rom di Rimini, in grande stato di agitazione e dolore per la sorte di un ragazzino di 15 anni in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto a Rimini.inaccessibile Lo stazionamento di un gran numero di persone in una zona ristretta, sia pure senza atteggiamenti aggressivi, ma con comprensibile dolore, ha rischiato di mandare in tilt il reparto.