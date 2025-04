Ilfattoquotidiano.it - Pezzolo, viaggio nel borgo siciliano dove anche i morti devono emigrare: il cimitero è abbandonato e irraggiungibile

da vivi mada. È quel che accade a, piccola frazione di Messina sui monti Peloritani,non possono essere più seppelliti perché ilè ormaie bisogna andare altrove. A meno di trovare altre soluzioni: “Ho fatto cremare mio padre perché non c’era altro modo di farlo riposare qui da noi, accanto a mia madre, come voleva lui: spazi nelnon ce ne sono più”, spiega Concetto Condurso, figlio di Nicola, morto solo poche settimane fa. Lui vive ormai in Brasile, lontanissimo da quel piccolosui monti Peloritani, in via di spopolamento enon si può più nemmeno morire. È tornato solo per seppellire il padre: “La cremazione è stata l’unica soluzione”. Perché ildiè lasciato nell’abbandono e nel dissesto, e comunque bisognerebbe raggiungerlo a piedi: “Non sappiamo come portare le bare fin lì”, spiega Nino Spuria, consigliere del primo quartiere a Messina, in cui rientra il piccolo villaggio arroccato sui monti che spalleggiano la città dello Stretto.