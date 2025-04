Quotidiano.net - Pesce d’aprile, storia della tradizione più scherzosa dell’anno

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1° aprile 2025 – Perché il primo giorno di aprile ogni scherzo vale? Le origini sono avvolte dal mistero, eppure ladegli scherzi coinvolge diversi Paesi in tutto il mondo ed è ancora diffusa. Noto come “”, soprattutto un tempo era usanza appendere alla spalla dell’altro, senza che se ne accorgesse, un foglio con la figure di un, una bonaria presa in giro di amici e familiari. Attenzione, però. In alcuni Paesi anglosassoni, come il Regno Unito, vige una regola curiosa: gli scherzi del primo aprile dovrebbero concludersi entro le ore 12. Chi continua a fare burle nel pomeriggio è considerato a sua volta lo scioccogiornata. La regola, di origine incerta, è ancora rispettata in certe zone, soprattutto nelle scuole e tra i bambini. Perché si chiama “”? Il nome “” sembra essersi diffuso soprattutto in Francia e poi in Italia.