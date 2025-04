.com - Pesce d’aprile: origini e tradizioni della festa più burlona dell’anno

Il primo aprile, universalmente conosciuto come il “giorno degli scherzi”, rappresenta un fenomeno culturale di straordinaria persistenza che attraversa secoli e continenti. Le suerimangono avvolte in un velo di mistero e incertezza, con diverse teorie che si contendono la spiegazione definitiva. Una delle più accreditate colloca la nascita di questa tradizione nella Francia del XVI secolo, quando nel 1582 il re Carlo IX adottò il calendario gregoriano, spostando l’iniziodal 1° aprile al 1° gennaio. Molti francesi, ignari del cambiamento o riluttanti ad accettarlo, continuarono a celebrare il capodanno nella data tradizionale, diventando così oggetto di burle e prese in giro. Questi “ritardatari” venivano chiamati “poisson d’avril”, da cui deriva il nostro “”.