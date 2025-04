Lanazione.it - Pesce d’Aprile: gli scherzi più famosi della storia

Glisono una tradizione che non conosce frontiere e coinvolgono gente di ogni età, con le piccole burle quotidiane e grandiche rimangono nella. Ecco alcuni tra i più celebri. 1. Il "Prospetto Spaghetti"Bbc: durante ildel 1957, la Bbc trasmise un servizio che mostrava contadini svizzeri raccogliere spaghetti da alberi. La combinazione di realismo e assurdità fece sì che migliaia di spettatori credessero che si trattasse di un vero reportage. Questo scherzo divenne un simbolo di come i media possano ingannare anche i più scettici. 2. Google Nose: Google, noto per i suoidel primo aprile, nel 2013 ha lanciato "Google Nose", una funzionalità che prometteva di permettere agli utenti di annusare i risultati delle ricerche online. Attraverso l’uso di tecnologia olfattiva, gli utenti potevano persino sentire l’odore di un fiore o di una pizza.