Chiccheinformatiche.com - Pesce d’aprile: ecco il significato del nome e l’origine della tradizione degli scherzi

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Ogni anno, il 1° aprile porta con sé una ventata di leggerezza e risate. È il giorno perfetto per organizzare uno scherzo innocente o cadere vittima di una burla ben orchestrata. Ma ti sei mai chiesto perché proprio ilè diventato il simbolo di questa giornata e da dove nasce questa?Ildel”Il” affonda le sue radici in una metafora semplice e al tempo stesso curiosa. In molte culture, ilrappresenta qualcuno di ingenuo, che “abbocca” facilmente a qualsiasi cosa. Esattamente come accade il 1° aprile, quando si tende a credere a notizie assurde o a subiregoliardici. In Francia, ad esempio, si parla di “poisson d’avril”, dove è usanza attaccare di nascosto un disegno di unsulla schienavittima dello scherzo.