Movieplayer.it - Pesce d'aprile, 10 scherzi da star

Leggi su Movieplayer.it

Di solito celebriamo i successi al cinema delle celebrità ma alcuni di loro sono veri maestri della burla: vero, Geroge Clooney? Il 1°è finalmente arrivato, e quale momento migliore per tirare qualche burla ad amici e colleghi? Oggi è quel giorno dell'anno in cui si pratica (o si subisce) l'usanza del "d'". Molti personaggi famosi hanno preso parte alla tradizione, mettendo a segnoaudaci ai propri fan e tra di loro. Di solito ne celebriamo i successi ma per ild'è il momento perfetto per riconoscere anche il loro talento nell'arte dello scherzo! Alcuni di loro, infatti, sono veri maestri della beffa: da Thandiwe Newton che disgusta Simon Pegg con una barretta di cioccolata spiaccicata .