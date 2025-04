Bergamonews.it - “Perfetta”, Geppi Cucciari e le fasi del ciclo come opportunità e consapevolezza

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un monologo che unisce un pungente umorismo ad un lirismo più delicato nel descrivere la complessità della donna attraverso una riflessione su ciò che, ancora oggi, dai più è considerato un tabù. Racconta, infatti, un mese della vita di una donna, scandito dalle quattrodelfemminile, “”, monologo portato in scena da(evento organizzato da Zodiak) lunedì 31 marzo al Teatro Donizetti.Ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, drammaturgo e sceneggiatore tra i più influenti della scena italiana (celebre per aver collaborato anche alla sceneggiatura di “Boris”), è stato un vero e proprio “one-woman-show”, con, sola sulla scena in abito nero, assoluta mattatrice.L’attrice per la prima volta si allontana dai toni della comicità pura per avvicinare il proprio monologo a sfumature più malinconiche e drammatiche, nello scandire i martedì di quattro differenti settimane, giorni che passano identici l’uno all’altro nel ritmo, ma diversi nella percezione: “Le mie giornate sono identiche, cambio solo io”.