Anteprima24.it - Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto, 39enne morto a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida di una Ducati, con un passeggero minorenne, quando ha perso iled è finito primain sosta poi, invadendo la corsia di marcia opposta, si è scontrato con una Opel Agila che passava in quel momento. Il centauro di 39 anni è, il minorenne è al momento ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Sono stati gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale ad intervenire lungo la via Provinciale di Caserta con direzione di marcia da Casavatore verso. Sono apparse subito gravi le ferite riportate dal conducenteDucati che, trasportato all’ospedale Cardarelli è deceduto dopo poco. Gli agentiMunicipale, sentito il magistrato di turno, hanno disposto il sequestro di veicoli coinvolti e l’accertamento tossicologico per il conducenteOpel Agila.