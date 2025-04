Lanazione.it - Perde al gioco, poi tenta di rapinare la sala slot

Licciana Nardi (Massa Carrara), 1 aprile 2025 –la rapina in unadopo aver perso i soldi al, ma viene arrestato. È accaduto a Licciana Nardi (Massa Carrara), con protagonista un 46enne di origine nordafricana e, a quanto si apprende, cliente abituale della. Lo scorso 23 marzo l'uomo era entrato nel locale in forte stato di agitazione, rivolgendosi a una dipendente, urlando di volere i soldi della cassa a titolo di risarcimento per la perdita aldel giorno prima, circa 2.000 euro. Dopo il rifiuto della giovane, 26 anni, tra i due è scoppiata una colluttazione, interrotta dalle grida di aiuto rivolte dalla giovane a un altro cliente. Sul posto erano arrivati i carabinieri, che avevano identificato e poi arrestato l'uomo, residente da anni tra Licciana Nardi ed Aulla, con diversi precedenti.