Perché spuntano puntini bianchi su labbra e altre aree

Il corpo umano è una cosa complessa e subisce costantemente dei cambiamenti. Mentre alcuni cambiamenti possono avvenire gradualmente, ce ne sono altri che compaiono apparentemente da un giorno all’altro.Anche se alcuni cambiamenti possono essere normali, è comunque importante tenerli tutti sotto controllo per sapere sempre quando qualcosa non va.Continuate a leggere per saperne di più.Se avete delle piccole protuberanze bianche sulleo sulle parti intime, non siete soli. Circa il 70-80% degli adulti si trova ad affrontare questo fenomeno!Queste protuberanze, solitamente di colore bianco, possono comparire sulleo sui genitali. Potrebbero destare preoccupazione se non si sa cosa sono. Secondo la Cleveland Clinic, sono noti come granuli di Fordyce. I medici professionisti della clinica affermano inoltre che si tratta di una malattia comune della pelle in cui le ghiandole oleifere appaiono più grandi.