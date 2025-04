Gqitalia.it - Perché Spider-Man: Brand New Day è un regalo per ogni fan di Tom spidey Holland

Marvel continua a regalare s(che poi bisogna vedere come si avverano). Il prossimo si intitola-Man:New Day e altro non è che l'attesissimo-man 4 con Tom, che finalmente ha trovato un titolo e una data di uscita. La notizia è arrivata mentre sui social continuano i commenti generati dalle prime indiscrezioni su chi prenderà parte a ciò che si preannuncia come il nuovo Avengers: Endgame, vale a dire Doomsday.Il nuovo titolo con al centroè stato annunciato qualche ora fa, durante la presentazione di Sony Pictures al CinemaCon 2025 di Las Vegas, dove è stata ufficializzata anche la data della release, nell'estate del 2026. Ci sarà ancora un bel po' da attendere quindi, ma niente paura, dal momento che di cinecomic ce ne sono in programma davvero un bel po', a partire da Thunderbolts* (dal 30 aprile nelle sale italiane, in anticipo rispetto a quelle statunitensi, dove dovrebbe arrivare a maggio) e I Fantastici 4 (dal 25 luglio).