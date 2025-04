Oasport.it - Perché Matteo Berrettini perde posizioni nel ranking ATP? Chi lo può superare in settimana

ha lottato alla pari con Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami e ha dimostrato di poter tornare ai livelli agonistici dei giorni migliori, ma il tennista italianorà un po’ terreno nelquestanon difenderà il successo ottenuto dodici mesi fa nel torneo250 di Marrakech.Il romano si impose lo scorso anno sulla terra rossa della località marocchina, ma non presentandosi in Africa ha lasciato sul piatto 240 punti ed è scivolato a quota 1.530. Questa assenza gli costerà una retrocessione di almeno sei: nella graduatoria mondiale aggiornata al 31 marzo occupava il 27mo posto, ora è virtualmente 33mo con 1.530 punti all’attivo.Alcuni avversari potrebbero ulteriormente superarlo nei prossimi giorni, prima del Masters 1000 di Montecarlo dove il finalista di Wimbledon 2021 tornerà in scena.