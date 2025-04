Veronasera.it - Perchè lo zenzero fa bene, ma non a tutti

Leggi su Veronasera.it

Lo, noto scientificamente come Zingiber officinale, è una pianta originaria dell'Asia, celebre per il suo utilizzo in numerose tradizioni culinarie e medicinali in tutto il mondo. Valutato per le sue numerose proprietà terapeutiche, loè stato adottato in diverse culture per.