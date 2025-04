Liberoquotidiano.it - "Perché io e Gassman ci siamo separati"

"Cisciolti dopo nove anni di lavori in coppia,oramai sembrava che o lavoravamo insieme o non esistevamo individualmente": Gianmarco Tognazzi lo ha detto in un'intervista a Leggo, parlando del rapporto col collega Alessandro. Poi ha aggiunto che "l'idea di formare la coppia era stata nostra e certo non era poi così difficile pensare a una nuova coppia-Tognazzi. Ma eravamo arrivati al punto che non si poteva fare nulla se non stavamo insieme. Questo no, non andava bene, non è che eravamo Ric & Gian. E allora ci, anche se non sono poi mancate occasioni per tornare a lavorare insieme". Sul rapporto artistico col fratello, invece, ha detto: "Con Ricky ho fatto il primo episodio del suo 'Piazza Navona' prodotto per la Rai e anche il 'Pietro Mennea' sempre per la tv e precedentemente il film 'Io no'.