Agi.it - Perchè il vaiolo delle scimmie potrebbe diventare una minaccia globale

Leggi su Agi.it

AGI - Secondo gli scienziati dell'Università del Surrey, se preso troppo alla leggera, l'mpoxrappresentare una seriaper la salute. In una lettera pubblicata su Nature Medicine, i ricercatori sottolineano come l'mpox, tradizionalmente trasmesso dagli animali all'uomo, mostri ora chiari segni di trasmissione continua da uomo a uomo. Si tratta di un'infezione virale causata da un virus che appartiene alla stessa famiglia del: può causare un'eruzione cutanea dolorosa, febbre e ghiandole gonfie e, in alcuni casi, portare a malattie più gravi. Mpox di solito si diffonde attraverso il contatto ravvicinato con una persona o un animale infetto. Per Carlos Maluquer de Motes, docente di virologia molecolare presso l'Università del Surrey, "I focolai più recenti mostrano che il contatto intimo è ora un modo significativo di diffusione del virus.