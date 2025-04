"Perché è dovuta fuggire". Shaila, la finale del Grande Fratello si è chiusa nel peggiore dei modi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ha di nuovo scelto il silenzio social ma durante ladelha parlato eccome. Invitata insieme agli altri ex concorrenti per scoprire e festeggiare il vincitore, la ballerina è tornata per un attimo dentro la casa che l’ha ospitata per più di sei mesi e ha praticamente fatto a pezzi tutto quello che ha costruito. In breve ha mollato Lorenzo, che è rimasto scioccato.Pensava fosse uno scherzo, un pesce d’aprile, il modello. E invece era tutto vero.è rientrata per chiudere, per mettere fine a un amore che, come lei stessa ha definito, “non è sano”. Ha parlato di una “relazione tossica” e fatto anche accuse precise, con riferimento al comportamento di Lorenzo nella casa come “Se c’è qualcosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte” e “Sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”.