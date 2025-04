Sport.quotidiano.net - Per il Cervia solo un punto

È viva soprattutto la lotta per evitare la retrocessione, nel girone D di Promozione, oltre a quella per il primo posto, con la Fratta che sembra ormai aver preso il sopravvento, anche se i punti di vantaggio dei forlivesi sullo Young Santarcangelo sono soltanto 2 e 4 sul Misano. E i playoff difficilmente saranno aperti ad altre squadre, oltre alle due che usciranno sconfitte dalla corsa alla promozione diretta in Eccellenza. Infatti il Riccione, quarto – travolgente col 6-1 all’Edelweiss – ha ben 11 punti di ritardo e ilUnited di Momo Montanari quinto è staccato di 16 lunghezze. Molto difficile, dunque, che nelle ultime tre giornate questo divario scenda sotto i 7 punti, il distacco che permetterebbe di aprire ad altre formazioni la post season. Tra l’altro i cervesi vengono fermati sul pari (1-1) a Rivazzurra dal Bellariva: anzi, sono i riminesi a passare per primi con Bargelli al 40’ del primo tempo enel finale (36’ st) i cervesi riescono a impattare con Khayat entrato da appena 5’.