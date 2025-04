Agi.it - Per Calenda le sirene dal centrodestra. Il Pd chiede chiarezza

AGI - L'ovazione tributata alla premier, le critiche al Partito Democratico e l'auspicio che il M5s stelle venga cancellato. Il congresso di Azione sposta l'asse del partito guidato da Carlodi qualche grado in direzione dele rimette in discussione il percorso di costruzione del 'campo largo' o 'campo progressista', a seconda delle declinazioni. Per Matteo Renzi quella diè stata una operazione di: "considera Meloni una statista internazionale, per me è una influencer non all'altezza di guidare l'Italia", spiega Renzi a Repubblica: "A dividerci è il giudizio sulla premier e non differenze caratteriali. Mi ha colpito l'ovazione che hanno tributato i delegati" di Azione alla presidente del Consiglio: "Quell'applauso ci divide" conclude il leader di Italia Viva.