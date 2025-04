Dayitalianews.com - Pensioni da fame, Marano (M5s): “Contro la povertà in Sicilia misure insufficienti”

La parlamentare regionale commenta i dati dell’Inps: “Il reddito diè arrivato troppo tardi, dal centrodestra solo tappabuchi”.“Mentre la speranza di vita cresce, l’importo dellesi mantiene su livelli molto bassi. Inun assegno su due è sotto i 750 euro e a prevalere sono le prestazioni di natura assistenziale. I numeri dell’Inps la dicono lunga sull’inadeguatezza del nostro welfare che a tanti, troppi cittadinini, non offre altra opportunità se non quella di ritrovarsi ai limiti della sopravvivenza”.Lo afferma Jose, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.“Dati allarmanti – prosegue– che si aggiungono a quelli dell’Istat sull’inverno demografico e sull’inflazione, ancora non totalmente sottollo e che, messi insieme, sono la fotografia desolante di un sistema sociale la cui tenuta è a rischio a causa di un governo nazionale che fa cassa sui pensionati e che nel 2025 è stato in grado di prevedere per leun misero aumento di 3 euro”.