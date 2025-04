Quotidiano.net - Pennac, Manzini & C. per ragazzi. Tutti i libri cominciano da piccoli

Bologna, 1° aprile 2025 – Benvenuti nel regno dell’editoria per, che tiene alta l’asticella della lettura e delle vendite di, nonostante una leggera flessione in tutto il settore. Anche se poi, il 74% dei giovani tra 0 e 14 anni non va oltre i seil’anno e il voto assegnato al piacere della lettura è appena sopra la sufficienza del 6,4. La concorrenza di tablet e smartphone è impietosa e nel 2025 il tempo settimanale dedicato a leggere in questa fascia è stato di un’ora e 55 minuti contro le 7 ore e 6 minuti passati nel mondo digitale. Alla Bologna Children’s Book Fair cominciata ieri, è però facile pensare che tutto il mondo ami leggere, del resto come si fa a non appassionarsi a ogni singolo volume? C’è una cura straordinaria in questa editoria per bambini e giovani adulti ed è facile perdere l’orientamento tra tutte proposte e le molteplici strade narrative che ogni anno si aggiungono.