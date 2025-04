Ilrestodelcarlino.it - Pedone a processo per omicidio stradale: scooterista morì per non investirla

Ancona, 1 aprile 2025 – Investita da uno scooter due anni fa andrà aper. Il rinvio a giudizio per una 33enne di origine dominicana, era ilnell’incidente, è stato deciso ieri dalla giudice Francesca De Palma, durante l’udienza preliminare che si è tenuta al tribunale dorico. Per lei si aprirà ilil prossimo 7 ottobre. La donna, che abita a Monsano, è la vicina di casa del centauro che il 7 marzo del 2023 è morto dopo aver tentato invano di non urtarla per finire poi contro un palo della segnaleticae un albero. A perdere la vita era stato Riccardo Allegrini, operaio in una azienda metalmeccanica, di Chiaravalle. Due giorni dopo l’uomo avrebbe compiuto 40 anni. Il giorno della tragedia stava tornando a casa, a Monsano, proprio come la vicina di casa.