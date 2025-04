Iltempo.it - Paura all'asilo: bambini evacuati per l'incendio di un appartamento

Leggi su Iltempo.it

Il fumo denso, l'odore acre, poi le sirene. Sono le 11:30 quando unscoppia in undi via delle Sterlizie, a Nettuno, scatenando momenti di apprensione. Ma la vera emergenza si consuma al piano terra dello stesso edificio, dove ventidell'nido Mary Poppins vengonoin fretta e in sicurezza. Le maestre, con sangue freddo e lucidità, li accompagnano all'esterno mentre il fuoco divampa sopra di loro. Un'evacuazione tempestiva, con lanegli occhi, il coraggio nelle mani. Nessun ferito per fortuna, solo tanta. I piccoli, ancora inconsapevoli della gravità della situazione, sono stati portati fuori tra le braccia delle loro educatrici e dei Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile di Anzio, intervenuti immediatamente a supporto dei vigili del fuoco.