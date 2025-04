Patuanelli su Rita De Crescenzo | Fare gli schizzinosi non serve Chiunque anche la tiktoker di Napoli ha il diritto di manifestare

Leggi su Dailynews24.it

Giorni di polemica sui social. Sabato, la nota tik toker napoletana,De, ha pubblicato un video in cui invita i suoi seguaci a partecipare alla manifestazione contro il riarmo, organizzata da M5S. Alle sue parole, sono seguiti fiumi di insulti denigratori. Tali commenti non sono passati inosservati agli occhi della donna, famosa per .L'articolosuDe: “glinonladi, ha ildi