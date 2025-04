Lanazione.it - Patto sostenibile tra bus e bici. Per gli abbonati con Autolinee un mese gratis di bike sharing

Nuovo sodalizio tra bus eelettriche nel nome della mobilità. A partire da oggi tutti glidiToscane beneficeranno di un plus. Potranno infatti usufruire gratuitamente di un pass mensile per il, che include 10 corse da 15 minuti ciascuna sulle E-disponibili nel Comune di Lucca. “Una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di un sistema di trasporto integrato ed ecologico – sottolineano i vertici diToscane e l’assessore alla mobilità Remo Santini –, offrendo ai cittadini una soluzione pratica e vantaggiosa per muoversi in città in modo agile e“. Ottenere il pass gratuito è semplice. Basta scaricare gratuitamente l’app Ridemovi dall’App Store del proprio smartphone. Poi accedere al menù principale ? e selezionare la sezione “Notifiche”.