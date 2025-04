Ilgiorno.it - Patrick, il fedelissimo del Grande Fratello e idolo della Gialappa’s: “Io, portatore (sano) di allegria tra amori, famiglia, sogni e... Zequila”

Milano – È la storia, anzi l’incarnazione del. L’esperienza diRay Pugliese, 47 anni, dentro la Casa “più spiata d’Italia“ è stata diluita in tre edizioni, tutte da protagonista assoluto (sempre finalista), e ha dato vita a un’intensità di situazioni senza uguali. Molti ti ricordano per la gag, divertente e surreale, di quando nel GF del 2004 (il primo per te), tu astemio, nella suite con Katia Pedrotti hai leggermente alzato il gomito e hai avuto potenti conati di vomito. Non è stato un po’ troppo? “Ma l’ho fatto per vincere la mia timidezza, per sedurla. Tentativo goffo, certo, ma esilarante, che ha portato buonumore a tutti. Ecco – come anche tu ricordi – la mia ‘mission’ all’internoCasa era quello di spargere quintalate di”.di