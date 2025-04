Ilgiorno.it - Passi lombardi vietati ai motociclisti: ecco tutte le chiusure e i divieti del 2025

Milano 1 aprile- Avete intenzione di godervi in moto tra primavera ed estatei più beidelle Alpi lombarde? Ottima idea curve e panorama sono un vero paradiso per un motociclista. Prima di pianificare il vostro viaggio o semplicemente una bella gita è meglio che segnate in rosso sul calendario alcuni giorni, sabato e domenica soprattutto da maggio a settembre, perché dallo Stelvio al San Marco passando per il Gavia e il Mortirolo le strade per isaranno vietate ai, anche alle auto. Giorni in concomitanza con gli appuntamenti di Enjoy Stelvio Valtellina, un’iniziativa che “chiude” le strade ai mezzi a motore per permettere a ciclisti ed escursionisti di affrontarle in tutta sicurezza.le date e iai. MaggioDomenica 25: Salita a Campo Moro, strada chiusa dalle 9 alle 13 da Lanzada, in Valmalenco (Sondrio) Sabato 31: Passo San Marco, strada chiusa dalle 9 alle 13 da Albaredo per S.