Ilfattoquotidiano.it - “Passa la palla, non siamo Messi”: Walker a muso duro contro Joao Felix nell’intervallo di Napoli-Milan

Incomprensioni continue. Uno dei tanti problemi che sta attraversando il, in questa tormentata stagione in cui resta solo la Coppa Italia, riguarda la comunicazione. Se quella societaria viene considerata addirittura assente, quella sul campo tra giocatori e allenatori (prima Fonseca, ora Conceicao) sembra spesso avvolta da malumori e incapacità d’intendersi. Ma se anche i calciatori cominciano a discutere tra di loro, allora la piega che può prendere quest’annata per i rossoneri è destinata persino a peggiorare.Un video postato su X dall’account World Soccer Talks mostra cosa è accaduto fuori dagli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona poco prima dell’inizio del secondo tempo di. In particolare, il dialogo tra Kyle. L’inglese critica duramente il portoghese e lo rimprovera: “la, nonil pallone”.