Partito il tour nei teatri di Ermal Meta, non solo un concerto

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 1 apr. (askanews) –il 28 marzo 2025 con la data zero al Teatro Mancinelli di Orvieto, il nuovodinon èun, ma uno spettacolo che sorprende per la sua struttura inedita che mescola musica e teatralità. Attraversando i più importantiitaliani,incontra il suo pubblico, e questa volta è il pubblico ad avvicinarsi ancora di più a lui. Grazie a una scenografia che svela il dietro le quinte, già all’ingresso in platea si ha la sensazione di entrare nel suo camerino: specchi, vestiti, valigie e strumenti musicali svelano piccoli dettagli della sua dimensione artistica più intima. «Questoha una sceneggiatura che si riscrive ad ogni data – ha dichiarato– non sarà mai lo stesso, tutto rigorosamente dal vivo, ogni singolo dettaglio.