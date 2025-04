361magazine.com - Parsifal di Roby Facchinetti, l’opera prog attesa cinquantadue anni

Riprendo la mia riflessione, fatemela generosamente chiamare così, di qualche ora fa. Questa: https://361magazine.com/ivano-fossati-e-come-le-canzoni-ci-aiutano-a-vivere-ma-non-a-non-morire/. Riprendo quindi a parlare di come la musica, almeno certa musica, sia stata e sia il modo in cui certi artisti provano a spiegarsi e quindi a spiegarci la vita, in tutte le sue sfumature. Lì parlavo di Ivano Fossati, ma il discorso è ovviamente estendibile a molti. Lo si potrebbe anche allargare alle altre forme d’arte, ma già mi sembra sufficientemente ampio lo spettro che andiamo a affrontare, in caso fate voi le vostre considerazioni, sono gratis. Un discorso talmente vero che spesso quelle canzoni, quelle parole, le facciamo tanto nostre, per necessità e sentimento, da estrapolarle a forza dal contesto in cui sono state concepite, arrivando a snaturarne il senso.