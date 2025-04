Thesocialpost.it - Parma, donna trovata senza vita in casa: interrogati due uomini

Le indagini dei carabinieri diproseguono dopo il ritrovamento del corpodi unadi circa 60 anni, di nome Daniela, avvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione in via Ruggero, nel quartiere Pablo. La procura ha avviato un’inchiesta e disposto l’autopsia, che sarà fondamentale per chiarire la dinamica del decesso e accertare l’eventuale coinvolgimento dei dueche si trovavano nell’appartamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.I carabinieri erano stati allertati da alcune segnalazioni da parte dei vicini, preoccupati per dei rumori provenienti dall’interno dell’abitazione. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato lasotto sequestro e, all’interno, oltre al cadavere della, anche i due, che sono stati accompagnati nella caserma di via delle Fonderie per esseredurante la notte.