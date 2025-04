Ilfattoquotidiano.it - Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’hanno ri, distesa lunga il divano,, con due. Aveva 60 anni, lanel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale.I magistrati hanno infatti disposto l’autopsia e l’esame sarà fondamentale per verificare l’eventuale coinvolgimento dei duepresenti nell’abitazione al momento dell’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto nella tarda serata di lunedì dopo diverse segnalazioni presentate dai vicini didella, spaventati da una serie di rumori provenienti dall’interno.Secondo quanto riferito da una testimone, laabitava assieme al compagno Andrea, entrambi versavano in una condizione di disabilità ed erano soliti consumare grandi quantitativi di alcool nei bar del quartiere, nei pressi del Parco Ducale.