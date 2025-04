Bergamonews.it - Parlamento Europeo, 42 ragazzi bergamaschi a Strasburgo per incontrare Gori e conoscere l’Union Europea

Son arrivati da Levate, Osio Sotto, Comun Nuovo, dalla Val Cavallina e Verdello: ben 42, accompagnati dagli amministratori e dai sindaci dei loro Comuni, hanno varcato in questi giorni le porte deldi, degna conclusione di un percorso di 4 appuntamenti promosso dalle loro Comunità e che ha permesso di entrare in contatto con i meccanismi delle istituzioni europee.Prima di sedere tra il pubblico dell’emiciclo, avevano parlato di Intelligenza Artificiale, di Energia e di funzionamento della del: durante la visita ai giovanihanno potutoe dialogare con l’europarlamentare e conterraneo Giorgio, ex sindaco di Bergamo e ora vicepresidente della Commissione parlamentare all’industria.Il Sindaco di Verdello Fabio Mossali con l’assessora Marianna Limonta, il Presidente del Consiglio comunale di Osio Sotto Daniele Pinotti con la Consigliera alle Politiche Giovanili Martina Abbiati, la Sindaca di Levate Paola Agazzi con l’assessore Andrea Rossoni, la Consigliera delegata alle Politiche Giovanili di Comun Nuovo Sofia Scarpellini hanno condotto il gruppo dinel cuore dell’istituzionedurante la seduta plenaria di aprile, durante la quale ilè stato chiamato a votare su tanti argomenti importanti, dal finanziamento del piano di difesaalle industrie energivore.