Cesenatoday.it - Parità di genere in impresa, l’azienda speciale della Camera di Commercio Cise è ente di certificazione

Leggi su Cesenatoday.it

, aziendadiRomagna ha ottenuto l’accreditamento per la valutazione e ladei sistemi di gestione per ladinelle organizzazioni. Un passo avanti nel percorso di cambiamento culturale necessario per promuovere un ambi