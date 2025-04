Ilrestodelcarlino.it - Pariano: "I defibrillatori del Comune sono stati revisionati a dovere?"

"Il defibrillatore, proprio come le auto, gli estintori e le caldaie, ha bisogno di una regolare manutenzione per poter funzionare correttamente ed essere a norma di legge. Infatti devono essere sottoposti alle operazioni di verifica periodica necessarie. Ecco perché chiederò in Consiglio comunale se i dae di proprietà del, presenti sul nostro territorio, vengono sottoposti a controlli periodici". Ad affermarlo il consigliere comunale Pino. "Se l’affermazione sarà positiva, chiederò sulla base di quali protocolli disciplinari; chi effettua tali controlli; che tipi di controlli vengono effettuati e con quale frequenza; se è previsto un piano comunale di sostituzione deidanneggiati. Questo non solo per ottemperare alla prescrizione normativa ma soprattutto per garantire il corretto funzionamento all’occorrenza".