Parco nazionale Matese, Matera: "Attenuazione norme salvaguardia, si ascolti Comitato tecnico"

Tempo di lettura: 2 minuti“Ledinon possono contenere quattro pagine di divieti. Ildel, lo si tenga ben presente, nasce come opportunità tenendosi tuttavia ben ferme le legittime esigenze di tutti gli attori e portatori di interessi”. Lo ha fatto presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domeniconel contesto della conferenza che si è tenuta presso la Camera dei Deputati e che è stata incentrata proprio sulle prospettive e sul complessivo senso dell’istituendo. Il Senatore, quale motivo di premessa, ha ricordato al tavolo dei relatori ed ai presenti come il suo impegno prodelvenga da lontano; al riguardo, il medesimo ha richiamato lo stimolo venuto al dibattito, quanto meno in ambito sannita-matesino, dal confronto che si era tenuto ad Aprile 2023 a Guardia Sanframondi e l’iniziativa intrapresa nel Maggio successivo quando proprioebbe a presentare sulla questione una interrogazione all’attenzione del Ministro dell’Ambiente.