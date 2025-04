Lapresse.it - Papa: Santa Sede, ha lavorato in parte da scrivania, umore in miglioramento

Città del Vaticano (Vaticano), 1 apr. (LaPresse) – “In questi giorni ilhaanche inalla, ha concelebrato la messa a CasaMarta e non ha ricevuto nessuna visita. Per quanto riguarda l’ossigeno continua a usare i naselli e per breve tempo toglie le cannule”. Lo fa sapere la sala stampa dellain merito alle condizioni diFrancesco. L’“va meglio” e alcontinuano ad arrivare manifestazioni di affetto e vicinanza.