Papa Sala stampa | situazione resta stazionaria Migliora voce

Città del Vaticano, 1 apr. (askanews) – Laclinica diFrancesco, che sta proseguendo la sua convalescenza a Casa Santa Marta in Vaticano, "stazionario ed è confermata anche dalle analisi del sangue al quale è stato sottoposto e che hanno evidenziato valori nella norma". Questo mentre prosegue la fisioterapia, sia respiratoria che farmacologica per l'infezione, e che ha portato a "lievimenti" anche "nell'uso della". E' quanto si sottolinea dallavaticana che ha aggiunto che il pontefice trascorre le sue giornate tra "fisioterapia e lavoro che fa anche, in parte, seduto alla sua scrivania".