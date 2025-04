Lapresse.it - Papa, lieve miglioramento polmonare: Pontefice lavora da scrivania

Migliorano la salute e l’umore diFrancesco. Ilprosegue la sua convalescenza a Casa Santa Marta, dove continua are al servizio della Chiesa. “In questi giorni ilhato anche in parte alla, ha concelebrato la messa a Casa Santa Marta e non ha ricevuto nessuna visita. Per quanto riguarda l’ossigeno continua a usare i naselli e per breve tempo toglie le cannule”, fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni diFrancesco. L’umore “va meglio” e alcontinuano ad arrivare manifestazioni di affetto e vicinanza.Per quanto riguarda la possibile presenza delalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ la sala stampa della Santa Sede specifica che “resta prematuro parlarne” mentre per quanto riguarda l’Angelus di domenica prossima si saprà venerdì.