Paolo Guzzanti | Sono rimasto con 14 euro in tasca Il grido d’aiuto del giornalista

Un appello accorato, senza filtri, quello che, storico, politico ed editorialista, lancia dalle pagine de La Notizia. A 85 anni, dopo una vita trascorsa tra cronaca, politica e cultura,si ritrova «letteralmente a terra», schiacciato da spese mediche, tasse e solitudine.Quattro operazioni in un anno e nessuna copertura«Mi siingorgate le spese mediche per quattro interventi in un anno, non coperte da assicurazione», scrive l’ex senatore, che aggiunge: «Mi restano 14in contanti». È un racconto intimo, doloroso, ma anche profondamente condivisibile.si definisce «umiliato» per la richiesta, ma trova la forza di farlo pubblicamente, non solo per sé: «La mia storia assomiglia a quella di tanti italiani».«Malato e in depressione»oggi sta meglio, ma racconta di essere stato affetto da una seria insufficienza renale che lo ha costretto a passare sotto i ferri più volte in pochi mesi.