Lettera43.it - Paolo Guzzanti: «Sono rimasto con 14 euro, ho bisogno di aiuto»

ha rivelato di essere in pesanti difficoltà finanziarie a causa di diverse operazioni e del fisco, al punto da essere«con soli 14in contanti». Il giornalista ed ex parlamentare, padre dei comici Sabina, Corrado e Caterina, aveva lanciato un appello a un gruppo ristretto di persone: «La misura dell’che vi chiedo è libera, piccola e a piacere. Mi siingorgate le spese mediche per quattro interventi in un anno non coperte da assicurazione e una valanga di tasse, per quanto previste, mi hanno lasciato letteralmente a terra». Tra i destinatari la giornalista Sara Manfuso, che lo ha poi intervistato per La Notizia.(Getty Images).: «La catena che spinge ad andare da un medico all’altro ha dei risvolti economici pesanti»«Miritrovato a essere un malato renale, con un’importante insufficienza.