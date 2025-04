Tpi.it - Paolo Guzzanti: “I debiti con il fisco mi hanno rovinato, sono rimasto con 14 euro. Ho chiesto aiuto agli amici”

Leggi su Tpi.it

In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalistaha rivelato di avere gravi problemi economici a causa diaccumulati con il. “È un momento di crisi, miritrovato con 14in tasca e hoa un piccolo gruppo di” ha dichiarato. E ancora: “Non avevo nessuna intenzione di divulgare questa cosa. Ho scritto un sms a un gruppo ristretto di”. Il giornalista ed ex parlamentare, quindi, rivela il contenuto del messaggio: “‘Cari, mi trovo in un momento di difficoltà sia per quanto riguarda la sua salute sia rispetto aicon il. Vi chiedo un piccolo contributo che vi impegno a restituire con la quattordicesima di giugno. Mi scuso con tutti, specie con chi si potrebbe irritare. Un saluto affettuoso,’”.“Tutti michiamato per sapere come stessi einviato dei bonifici, consentendomi di raccogliere nel giro di poco 4000